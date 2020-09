O retrato está a ter impacto nos meios sociais espanhóis, por ser a primeira vez que acontece. As três filhas de Luís Figo estão juntas numa produção fotográfica na revista ‘Hola!’. Foi a própria mãe, Helen Svedin, que revelou nas redes sociais a fotografia onde surgem Martina, Stella e Daniela com um ar encantador, a promoverem as joias de uma prestigiada joalharia espanhola. “As minhas meninas”, replicou a antiga estrela do futebol mundial no Instagram.