Isco Alarcón Suárez, de 27 anos, não resistiu a publicar uma fotografia do filho mais velho, Francisco, de 6, a jogar futebol com um equipamento completo do Real Madrid, equipa que representa atualmente. "Mágico", escreveu na legenda da imagem. A mulher do futebolista, Sara Sálamo, de 28, também não resistiu em comentar: "Meu amor."