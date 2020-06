O filho da lenda dos LA Laker, Kareem Abdul-Jabbar, foi detido esta semana, acusado de esfaquear um vizinho de 60 anos.





Adam Abdul-Jabbar, de 28 anos, foi detido na quarta-feira, pela polícia do condado de Orange, após ter alegadamente agredido com vários golpes de faca um vizinho, Ray Winsor.Segundo o site norte-americano 'TMZ', a polícia foi chamada a uma ocorrência na noite de quarta-feira, 9 de junho, pelas 22 horas. "O suspeito, vizinho da vítima, foi detido sem resistência", referiram as autoridades. Já a vítima, Ray Winsor, teve de receber tratamento hospitalar, devido a "vários ferimentos", no entanto sem correr perigo de vida.Adam Abdul-Jabbar foi libertado, após pagamento de uma fiança de 25 mil dólares (cerca de 22.100 euros). Está acusado de um crime de agressão com arma branca.Em 2017, Adam participou ao lado do pai no 'Celebrity Family Feud'.