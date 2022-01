E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O filho de Andrea Pirlo pendurou as chuteiras para dedicar-se a 100% à sua nova linha de vestuário. O pai aprovou a decisão do novo ‘designer’ de moda, com Nicolò Pirlo a dizer que continuará a dar chutos na bola mas agora apenas para fins de caridade. "Nunca deixarei o futebol; sempre o levarei comigo!".