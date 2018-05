Em pleno Bernabéu, Cristiano Ronaldo foi aplaudido por mais de 80 mil pessoas, após as suas declarações bombásticas, que se seguiram à conquista da Liga dos Campeões. Num momento mais descontraído da celebração, Cristianinho deixou o pai para brincar com os amigos em pleno campo, entre eles o filho de Marcelo, Enzo, e o filho de Modric, Ivano. Os dois aproveitaram para jogar à bola e correr no relvado, enquanto a festa continuava.