E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apetece mesmo perguntar que prendas estão os filhos de Georgina Rodríguez a pedir ao Pai Natal. A família de Cristiano Ronaldo rumou à Lapónia, para uma estância turística onde cada noite custa 1.750 euros. Pormenores à parte, Gio afirma-se como a mãe mais feliz do mundo… mesmo com -15° C!