Filhos de Shakira referem-se à namorada de Gerard Piqué como "a empregada do papá"

A separação de Shakira e Gerard Piqué continua a dar que falar na imprensa cor de rosa em todo o Mundo. O ex-jogador do Barcelona assumiu a relação com Clara Chía, mas a cantora colombiana faz questão de preservar os filhos das namoradas do pai.No acordo de custódia ficou determinado que as crianças, que ficam com a mãe e passam alguns dias por mês com o pai, têm de manter-se afastadas de namorados ou namoradas dos progenitores, até que as relações sejam formalizadas. A ideia da cantora era preservar Milan e Sasha das mulheres que possam passar fugazmente pela vida de Piqué.Os dois pequenos conhecem Clara Chía - com quem o ex-futebolista terá traído a cantora - que é também sua funcionária na empresa Kosmos. E segundo a imprensa sul-americana e o jornal 'ABC', as crianças referem-se à jovem como "a empregada do papá".Milan e Sasha estão a passar uns dias com o pai e Shakira chegou por estes dias a Barcelona, proveniente de Inglaterra, onde vai reaver as crianças, bem como preparar a defesa num processo de alegada fraude fiscal.