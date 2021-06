Cédric Soares e Filipa Brandão ‘voaram’ esta semana para as Maldivas para umas merecidas férias. O casal está a desfrutar uma pausa de luxo numa ‘villa’ com um escorrega que os ‘atira’ do quarto para o oceano Índico. Segundo o diário britânico ‘The Sun’, cada noite naquele paraíso custa 4.000 euros!