Físico invejável de Izabel Goulart em férias gregas

Izabel Goulart continua a exibir uma forma física invejável desde que chegou à ilha grega de Mykonos para uns dias de férias com Kevin Trapp. A super modelo brasileira tem enfeitiçado os fãs com gloriosas e bronzeadas fotografias no Instagram. “Eu é que decido o meu ritmo”, comentou na rede social, para logo receber os maiores elogios de amigos e admiradores. A atriz Bruna Marquezine foi logo uma das primeiras a reagir com um sincero “Aveeeee”… pronta a levantar voo.