Florentino Luís ligou-se ao projeto ‘Bola Mágica’ do Seixal Clube 1925. A iniciativa visa contribuir para elevar os bons princípios de cidadania e igualdade nas crianças dos bairros sociais do concelho do Seixal. O médio do Benfica junta-se a outras figuras como Rúben Vinagre, Mehdi Taremi e o duo musical Anjos.