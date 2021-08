Floyd Mayweather volta a mostrar 'brinquedos': assim está a garagem de 20 milhões de euros

Floyd Mayweather é um dos atletas mais ricos do mundo, algo que lhe permite gastar fortunas em carros para ele e para os amigos. O lutador, de 44 anos, é um autêntico colecionador de carros, tendo uma garagem recheada de veículos na sua mansão em Las Vegas e outra em Beverly Hills.





Esta sexta-feira, Mayweather mostrou o seu espólio com um vídeo nas redes sociais, no qual o norte-americano aparece na sua gigantesca garagem com 16 'jóias': quatro Ferrari, dois Lamborghini, um Mercedes-Benz SLR McLaren, um Bentley, cinco Rolls Royce e mais três Mercedes. Veículos avaliados em mais de 20 milhões de euros."Temos opções, opções e mais opções para escolher. Tenho cerca de 100 carros. Mas gosto de ligar este: o 'Sweet 16' [apontando para o SLR McLaren]", destacou no vídeo de cerca de dois minutos, no qual mostra ser dificil ter de escolher apenas um para sair.As reações não se fizeram esperar, após um vídeo que teve mais 1,7 milhões de visualizações e ainda 7500 comentários, entes eles o de Greg La Rosa, guarda-costas de Mayweather. "Há pessoas que dizem que o dinheiro não compra felicidade... mas eu prefiro chorar num Ferrari", pode ler-se.