E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

À espera do primeiro filho, fruto da relação com Oliver Kragl, Alessia Macari não quis explicar por que razão o marido continua sem equipa, depois de passar pelo Ascoli. Certo, certo é que o médio germânico não voltará ao Foggia, da Série C. "Depois da figura de m… que fizeram, seria muito difícil!".