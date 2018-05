As famosas cadernetas de cromos da Panini chegaram no Mundial de 1970, no México, e desde então tornaram-se num fenómeno global e que de dois em dois anos, sempre que há um europeu ou um mundial de futebol, provocam uma verdadeira "febre" em todos os adeptos de futebol.

Não é um vício barato, pelo menos para os que só descansam quando completam as cadernetas, mas é muito saudável! Mas tal como em tudo, há quem leve isto muito a sério e tenha criado o derradeiro objecto de homenagem a este movimento criado por Giuseppe Panini. Falamos de um Volkswagen Beetle – vulgarmente apelidado de "Carocha" – coberto com 15 mil cromos do Mundial 2018!

