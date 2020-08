O velocista não pára. Além dos treinos que faz com Cristiano Ronaldo e outros atletas, ajudando-os a recuperar de problemas físicos, Francis Obikwelu apostou agora noutra vertente profissional: criou uma marca de azeite… com a qualidade do campeão feito com azeitonas da Região Demarcada do Douro. Este domingo esteve em direto na TVI a promover esta sua nova aventura de sucesso.