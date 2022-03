Francisca Laia e o Dia da Mulher: «Desporto tem espaço para toda a gente»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A canoísta olímpica Francisca Laia reflete, através de, sobre a importância do Dia da Mulher e tudo o que simboliza esta data especial."Como mulher e como atleta, este dia é muito importante para mim. Porque simboliza o trabalho que muitas mulheres fizeram noutra altura, noutros tempos, noutra era onde o mundo era muito diferente nessa fase, que lutaram pelos seus direitos, que lutaram pelas mulheres, por todas nós. E neste dia gosto de lembrar-me delas, para continuar a lutar pela posição da mulher no desporto", sublinhou Francisca Laia."Acho que depende de nós continuarmos a sermos fortes, continuarmos a sermos resilientes e mostrarmos que temos um lugar aqui. Penso que cada vez essa ideia está mais dissipada, cada vez temos mais lugar, cada vez nos têm mais em consideração, e sou muito feliz por ser mulher, e principalmente por ser uma mulher desportista. O desporto é um meio tão grande, que tem espaço para toda a gente. E ser mulher é um bocadinho mais desafiante mas também é incrível, uma oportunidade enorme de mostrarmos ao mundo que podemos ser melhores", prosseguiu, lançando um desafio."Esta luta pela igualdade de género sobre o que é o desporto feminino e masculino, é algo que tem de ser travado por todos nós. E quero lançar um desafio à comunicação social, para que não seja só neste dia que se fale de mulheres, que em outros dias haja mulheres nas capas dos desportivos, a fazerem notícias. Acho que já provámos, e temos tido grandes atletas em Portugal, recentemente temos medalhadas olímpicas, como Telma Monteiro e Patrícia Mamona, que prova que em Portugal há valor no feminino. E gostava de um dia fazer parte desse lote. Fica o desejo!", disse a canoísta olímpica de 27 anos.