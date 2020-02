Frederico Morais em busca de mais um prémio

O surfista profissional português está de partida para a Austrália para mais uma competição de surf. Antes de rumar até ao outro lado do Mundo, Frederico Morais recordou os dias em que esteve em Portugal. "De partida para a Austrália para continuar a época depois de uns dias muito intensos aqui em Portugal. Incrível como estar em casa, surfar as nossas ondas e estar com a família e os amigos me repõe tudo o que preciso. Sempre que saio para mais uma viagem vou cheio de garra, de vontade de vencer e de orgulho por ser português e poder levar a nossa bandeira bem alto!