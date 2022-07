Frederico Varandas: Um leão metaleiro

Entre a multidão que sexta-feira à noite se rendeu ao rock dos veteranos Metallica, um rosto deu mais nas vistas: o presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas. O dirigente dos leões assistiu ao concerto no festival NOS Alive, em Algés, com a mulher, Katarina Larsson, e o momento foi partilhado, mais tarde, nas redes sociais: "Metallica family’, escreveu o presidente do Sporting no Instagram, comentário que lhe valeu muitos comentários efusivos de outros fãs da banda de James Hetfield e adeptos do clube de Alvalade.