Frederico Varandas enfrenta os momentos de maior contestação desde que assumiu a presidência do Sporting, mas na vida pessoal só tem motivos para sorrir. Aos 40 anos, o homem forte dos leões prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho, que é fruto da relação com a triatleta Katarina Larsson, de 33, segundo o Correio da Manhã.