Muito turístico! O avançado do Sporting está de férias com a família na Grécia e a mulher não hesitou em partilhar algumas fotos do passeio nas redes sociais. "Carregámos as duas meninas até ao topo e de volta para baixo? Não foi fácil, mas valeu a pena!", escreveu Alexis Montero, sobre a visita à Acrópole de Atenas com o marido e as filhas, Vivienne e Ruby. O colombiano Fredy Montero, de 30 anos, regressou este ano a Alvalade, onde chegou na temporada 2013/14. Montero, de 30 anos, alinhava no campeonato dos Estados Unidos, ao serviço do Vancouver Whitecaps, tendo feito 15 golos em 39 jogos.