Fredy Montero dedicado ao café enquanto futebol não regressa

Enquanto o futebol está suspenso, devido à pandemia de coronavírus, o antigo jogador do Sporting Fredy Montero dedica-se a manter o seu outro negócio: um café em Seattle, nos EUA.





O avançado chileno, de 33 anos, que atualmente alinha na MLS ao serviço dos Vancouver Whitecaps, continua ligado a Seattle - cidade que o acolheu quando em 2009 começou a sua aventura no campeonato norte-americano e onde viveu durante quatro épocas, antes ainda de se transferir para o Sporting - e admite que enquanto o futebol está parado, concentra-se na gestão do seu café, que em tempos de Covid-19 também sofreu muitas alterações."Atualmente, tentar administrar uma cafeteria, meu primeiro negócio nos EUA, é difícil. De momento, estamos abertos apenas aos sábados e domingos e apenas em serviço 'take-away'. Estamos a tentar adaptarmos-nos a este momento. Estamos a vender através de uma aplicação, para que as pessoas agora possam pedir café com antecedência e simplesmente entrar e levar o que quiserem. E temos muitos clientes fiéis, que nos têm apoiado, estamos muito gratos", afirmou.