Fundação de Federer ajuda crianças pobres

África começa a sofrer em força com a propagação da Covid-19 pelas comunidades mais desfavorecidas do continente. Roger Federer, através da sua fundação, contribuiu com 925 mil euros para comprar comida para 64 mil crianças pobres (e respetivas famílias), obrigadas a ficar em casa com o encerramento das escolas. Ajudar África motivou sempre o tenista suíço já que, sendo filho de mãe sul-africana, contactou em primeira mão, quando criança, com a pobreza naquele país.