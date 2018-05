A Fundação Luís Figo antecipou o Dia Mundial da Criança, ao fazer chegar aos serviços de Pediatria dos hospitais de norte a sul do país cerca de 1.000 brinquedos para serem oferecidos às crianças internadas naquele que é mundialmente assinalado como o ‘seu’ Dia. Durante a manhã de ontem a Fundação associou-se a outros parceiros do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para juntos darem início à semana da criança. Foi com uma exposição dos trabalhos elaborados pelas próprias que o hospital assinalou o momento, com a presença da administração e corpo clínico.