Gabriella Abutbol cativante

Sorriso cativante e um enorme gozo pela vida nas sensuais fotografias com que vai entretendo os milhares de admiradores que a seguem no Instagram.





Um excelente cartão de visita para Gabriella Abutbol, que tem no fitness o seu modo de vida, alternado com as motas de motocrosse de que o namorado Alex Hodges é especialista. “Qual foi a melhor coisa que vos aconteceu esta semana?”, pergunta a modelo aos fãs de forma maliciosa, exaltando toda a sua beleza.