Gaffe de Margarida Corceiro dá que falar

Quem nunca enviou uma mensagem para o contacto errado do telemóvel ou publicou algo por engano? Mas o erro de Margarida Corceiro está a ter consequências desagradáveis para o namorado, João Félix. A atriz publicou por engano uma fotografia de um testículo nas InstaStories, para mais de 700 mil seguidores, e há quem diga que o jogador é o ‘modelo’ na foto. Ela nega. Trata-se de uma das fotografias “parvas” que há no WhatsApp. “Ia publicar a foto que estava ao lado desta, estava com pressa e cliquei logo na história. A imagem não é de ninguém que eu conheça”, desculpou-se.