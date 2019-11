Galvão Bueno hospitalizado após prato afrodisíaco em restaurante com três estrelas Michelin

Galvão Bueno, um dos jornalista mais conceituados do Brasil, está a recuperar do susto que o levou ao hospital em Lima, Peru, onde foi submetido a um cataterismo . O jornalista do Grupo Globo, estava na capital peruana para acompanhar a final da Taça Libertadores, cujo jogo se disputa este sábado entre Flamengo e River Plate (20h).Segundo informações do blog da jornalista Keila Jimenez, do portal R7 , Galvão Bueno sentiu-se mal, com fortes dores no peito e falta de ar, horas depois de um jantar com a mulher, Desiree, num dos restaurantes mais conceituados da capital peruana, o Restaurante Central, premiado com três estrelas Michelin e considerado o sexto melhor restaurante do mundo pela publicação The World’s 50 Best Restaurants, do chef Virgílio Martinez.Recentemente, o premiado Virgilio Martínez foi mesmo impedido de entrar em Los Angeles, nos Estados Unidos, pela segurança aeroportuária, depois de terem sido encontradas 40 piranhas congeladas na sua bagagem.