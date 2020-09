Gareth Bale faz inveja aos fãs do ‘heavy metal’

É raro ver Gareth Bale sem o cabelo apanhado no alto da cabeça. Imagine-se a surpresa quando o avançado do Real Madrid exibiu uma farta cabeleira de fazer inveja a qualquer admirador de ‘heavy metal’. A insólita situação aconteceu ontem, no treino da seleção do País de Gales para o confronto de amanhã contra a Finlândia, na Liga B da Liga das Nações. Será uma oportunidade para Bale mostrar ao treinador Zinédine Zidane que pode contar com ele na equipa merengue para a próxima época.