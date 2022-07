Georgina faz eco de artigo sobre as sua férias: «Ninguém vê a mulher ou o que sofreu»

Georgina Rodríguez partilhou nas stories do Instagram um artigo publicado na revista 'Glamour', de Espanha, onde é abordada a atenção mediática que a namorada de Cristiano Ronaldo recebeu nas recentes férias do casal, particularmente o seu corpo.Fotos de paparazzi foram publicadas por várias revistas, onde se vê Georgina com um corpo de quem recentemente passou por uma gravidez de gémeos.O artigo fala no mediatismo e na dor que a espanhola passou com a perda de um dos bebés."O parto de Georgina mereceu cobertura de quase todos os meios de comunicação, os mesmos que não duvidaram em recuperá-lo para falar das imagens das férias. E onde antes havia uma história que falava da vida de uma mulher, como sucedeu com a fotografia de Lady Di, agora temos uma mulher de biquíni depois de dar à luz. Nada mais, nada menos. Seja para a tratar a favor do suposto 'empoderamento', para criticá-la ou simplesmente dizer 'aqui está o seu corpo, vê e julga-o tu mesmo'", pode ler-se.E prossegue: "É a única coisa que se vê. Nem o seu olhar melancólico, nem a sua história, nem a sua gestão do luto, a única coisa que se considera como gancho para atrair leitores é uma figura feminina depois de um processo transformador tão radical como é a gestação e que, agora, se une de uma forma tão devastadora à perda daquilo que mais se ama, um filho.""Philip Roth escreveu uma vez que as mulheres belas são invisíveis e se considerarmos esta afirmação como correta, Georgina é a mulher invisível - apesar de ser uma estrela de 'telerealidade' - pelo seu físico, pela tenção mediática que recebe diariamente e por essa vida de luxo e comodidades que todos invejam. Ninguém vê a mulher, ninguém pensa no que sofreu, o que teme e o que deseja, o que é e o que poderia ser. Nem quando está sentada na beira de um trampolim em alto mar o veriam", conclui.