Georgina "orgulhosa" da sua carreira: «Trabalhei para conseguir o que tenho no banco»

Ainda a desfrutar do sucesso que tem sido o documenário 'Soy Georgina', em exibição na plataforma 'Netflix', a namorada de Cristiano Ronaldo deu uma entrevista à 'Forbes' de Espanha onde garante que trabalhou para amealhar os milhões que tem no banco."É verdade que as coisas correram-me bem nos últimos anos, mas também trabalhei muito, consegui focar-me no meu tempo e nas minhas redes sociais. Às vezes dizem que sou 'a mulher de', de uma forma depreciativa, mas isso não me faz mal. Estou feliz por ser a mulher de Cristiano Ronaldo, estou completamente apaixonada por ele e sinto-me uma sortuda", explicou Georgina, grávida de gémeos."Sei que o facto de ser sua mulher me oferece muitas oportunidades, mas trabalhei para conseguir o que tenho no banco. Estou orgulhosa do meu trabalho e da forma como geri a minha carreira. Encontrei o equilíbrio entre a minha dedicação profissional, pessoal e familiar", acrescentou a influencer espanhola.As receitas da namorada de Cristiano Ronaldo, que tem quase 36 milhões de seguidores no Instagram, têm origem em diversas fontes. Além das colaborações que ocasionalmente realiza com marcas ou eventos, ela é também embaixadora internacional das joias Chopard, tem um contrato internacional com a marca de material desportivo Alo yoga e é administradora da Insparya Hair Medical Clinic, empresa em que também o craque português também é sócio."Encarrego-me de supervisionar e gerir alguns aspetos da clínica. Estou sempre ao corrente dos últimos avanços e estou muito satisfeita com o trabalho realizado porque é um dos meus negócios mais rentáveis", assegurou.E quanto ganha Georgina ao todo? "Vão desculpar-me mas prefiro não falar dos milhões que há na minha conta", explica a namorada do avançado do Manchester United, afiançando que o dinheiro não é tudo na vida. "No mundo capitalista em que vivemos o dinheiro é uma ferramenta útil, sempre o valorizei e sei o que custa ganhá-lo. Continuo a ser poupada. Mas quando me oferecem um projeto com o qual não me identifico ou que não está sujeito aos valores que preconizo, isso é razão mais do que suficiente para declinar a proposta. Ser rico não é apenas ter dinheiro e acumular milhões no banco. Há gente que tem muito no banco e pouco na sua vida", constatou Georgina.