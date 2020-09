Georgina Rodríguez a cuidar dos filhos

Depois da sua passagem fulgurante pelo Festival de Cinema de Veneza, Georgina Rodríguez regressou ao recato do lar para se abraçar aos filhos. A companheira de Cristiano Ronaldo publicou nas InstaStories um momento adorável com Alana Martina a dormir no regaço da mãe enquanto Mateo esfrega a cara com uns nítidos olhos de sono. Entretanto, na Suécia, CR7 somava mais dois tentos, aproximando-se cada vez mais do recorde mundial de golos marcados por um jogador por uma seleção nacional.