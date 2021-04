Georgina Rodríguez tornou-se um fenómeno de popularidade em todo o Mundo, em especial em Espanha. De acordo com a imprensa do país vizinho, a namorada de Cristiano Ronaldo chegou a acordo com a Netflix e aceitou protagonizar uma série documental, dando a conhecer as várias fases do seu dia-a-dia.





"Este reality show será um retrato profundo e emocional da mulher por trás das fotos, das histórias e das grandes manchetes", avançou a Netflix.