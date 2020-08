Georgina Rodríguez e o dias felizes ao lado dos amigos

“Que bem que se está quando se está bem”, escreveu ontem Georgina Rodríguez a bordo do iate milionário comprado por Cristiano Ronaldo. A companheira do craque português não perde uma oportunidade para mostrar todos os cantos do navio e, ao mesmo tempo, revelar as últimas tendências de moda. Certo é que as férias do apaixonado casal estão a correr às mil maravilhas. Na noite de domingo, Gio e CR7 destacaram nas redes sociais um jantar com amigos, num ambiente descontraído e bem-disposto.