Georgina Rodríguez e o iate de 5,6 milhões de euros

Num verão completamente atípico, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm aproveitado todos os momentos disponíveis a bordo do novo ‘brinquedo’ do craque da Juventus: um luxuoso iate de 27 metros de comprimento que terá custado 5,6 milhões de euros, segundo o desportivo espanhol ‘AS’. Para além das muitas mordomias, este colosso dos mares transmite à família de Ronaldo a tranquilidade tão desejada, como confirma a foto de Mateo a dormir no colo de Gio. “Qualquer lugar do Mundo é bom para dormir nos braços da mamã. Que momentos tão maravilhosos”, partilhou a jovem espanhola.