A namorada de Cristiano Ronaldo mostra-se cada vez mais próxima dos filhos do craque. Georgina Rodríguez, de 23 anos, não resiste aos encantos dos mais novos. Desta vez a imagem partilhada pela modelo é com um dos gémeos, Mateo e com a sua filha biológica, Alana Martina. A ‘nora’ de Dolores Aveiro pintou a cara com uns bigodes de gato para brincar especialmente com as duas crianças. "A mamã gata com os seus gatitos", escreveu a espanhola na legenda da fotografia. Ela faz a alegria de todos lá em casa!