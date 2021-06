A amada de Cristiano Ronaldo continua as suas gravações para o reality-show que está a protagonizar sobre a sua vida para a Netflix. Num dos dias de trabalho, em Madrid, em Espanha, Georgina Rodríguez mostrou-se pronta para as filmagens. Mas nessa publicação houve um pormenor que se destacou: a camisa estilo pijama que Gio estava a usar. A namorada de CR7 escolheu uma peça da marca Luis Vuitton no valor de 1.300 euros.