Georgina Rodríguez está protegida no testamento de Cristiano Ronaldo

Se dúvidas houvesse, Cristiano Ronaldo fez questão de mostrar quão sério é o compromisso com Georgina Rodríguez.





Nas alterações que fez ao seu testamento, no verão do ano passado, o craque português estipulou que, em caso de morte, Gio fica com a mansão de luxo que têm em Madrid, no exclusivo bairro de La Finca.