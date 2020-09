Georgina Rodríguez faz surpresa nas redes sociais

Georgina Rodríguez surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao publicar uma fotografia a ser maquilhada, antes de exibir o fato de banho que tinha vestido. Os elogios sucederam-se aos milhares, pela excelente forma que revela. Entretanto, num ambiente mais pacífico, CR7 preferiu antes fotografar-se em pijama a bordo do seu iate milionário. Como alguém sublinhou nas redes sociais, “até parece que foi a mãe que pediu que tirasse um retrato vestido com o pijama que lhe comprou no dia anterior!”.