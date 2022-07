Giannis Antetokounmpo em festival de música na Praia da Rocha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34)

Giannis Antetokounmpo, basquetebolista grego dos Milwaukee Bucks, está de passagem por Portugal, mais concretamente por Portimão, e fez questão de informar os seus fãs da sua visita ao nosso país. Na mais recente publicação na sua página oficial do Instagram, o ala-pivô surge ao lado da companheira Mariah, no Afro Nation 2022, festival que decorre entre 1 e 3 de julho na Praia da Rocha, no Algarve.