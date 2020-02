Ginevra Lambruschi arrasa corações

É um dos homens que vão reforçar o ataque do V. Setúbal, mas não é apenas por isso que Mirko Antonucci é notícia no mercado de inverno que ontem fechou no nosso País. Ginevra Lambruschi, a namorada do extremo emprestado pela Roma, deverá lançar o caos pela sensualidade que se escusa a esconder no Instagram. "Fashion Influencer", assim se intitula a jovem de 21 anos. Acreditamos que será uma questão de tempo para os adeptos do futebol ficarem embevecidos com ela.