A ‘devolução’ de Mirko Antonucci à AS Roma pelo Vitória de Setúbal vai deixar menos uma estrela no firmamento das beldades do futebol nacional. Ginevra Lambruschi, a companheira do extremo italiano, adaptou-se perfeitamente ao clima e às praias portuguesas, com exaltantes fotografias publicadas no Instagram. Aliás, a atividade que ambos desenvolviam nas redes sociais foi a razão para o clube sadino ter devolvido o jogador à procedência.