Gisele Bündchen confessa que bebia álcool todos os dias

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por British Vogue (@britishvogue)

Jovem e deslumbrante, Gisele Bündchen tinha tudo para ser feliz no início da sua carreira… ou assim pensávamos nós. Antes de enveredar por um estilo de vida mais holístico, envolto em meditação e refeições saudáveis, a modelo de 41 anos sofreu a sua quota parte de infelicidade quando estava na casa dos 20."Começava o dia com um mocha frappuccino com chantilly extra e três cigarros. Depois bebia uma garrafa de vinho todas as noites", confessou recentemente à Vogue inglesa. "Tinha apenas 22 anos e, de fora, parecia que tinha tudo. Mas por dentro, sentia-me como se tivesse batido no fundo do poço", explicou. A mulher de Tom Brady tinha começado a trabalhar como modelo e sofria de ansiedade e ataques de pânico desde o início de 2000. Leia o artigo na íntegra na Máxima