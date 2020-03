Gisele Bündchen já reagiu no Instagram ao fim do contrato que o marido Tom Brady manteve com os New England Patriots, depois de ter estado ligado, nos últimos 20 anos, à equipa de futebol americano.





"Que transformações aconteceram na minha vida na última década", escreveu a modelo brasileira. "As nossas crianças nasceram e cresceram em Boston, e fizemos amizades especiais para o resto da vida. Vou sentir saudades dos nossos amigos!"