"Não deixes nada ao acaso e nunca feches os olhos quando as coisas te fazem mal. Enfrenta-os com coragem e verá que os vencerás". Foi esta a resposta de Giulia Amodio aos "odiadores" que a criticam no Instagram. Os fãs da companheira de Stefano Sensi, do Inter Milão, deram-lhe total apoio.