O jogador do Benfica e a namorada, a cantora April Ivy, continuam a partilhar os momentos vividos na viagem romântica que fizeram até Paris durante a época natalícia. A artista partilhou uma nova publicação onde surge sentada com vista para a Torre Eiffel a fazer o que mais gosta, cantar. Talvez tenha sido uma serenata para o craque do Benfica, que não lhe tem poupado as demonstrações de amor…