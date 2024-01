Globos de Ouro: a explicação para o estranho look de Rosamund Pike

Quando a ficção se cruza com a realidade, às vezes caímos redondas na neve. Foi o que aconteceu a Rosamund Pike. Na noite de ontem, à chegada à 81ª edição dos Globos de Ouro, Pike, que tem o papel mais mordaz do filme Saltburn, apareceu com um look no mínimo curioso: um elegante vestido Dior Haute Couture em renda negra. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o seu estranho toucado – uma mistura de capacete de esgrima com proteção de apicultor – que fazia lembrar uma viúva vitoriana. Leia o artigo na íntegra na Máxima.