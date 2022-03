Gloriosa Arabella Chi

Arabella Chi mostrou-se em toda a glória nas Caraíbas, para onde voou no último fim-de-semana para festejar os seus 31 anos . Formosa e sensual, a beldade que ganhou protagonismo no programa britânico ‘Love Island’ despertou os sentidos dos ‘instagrammers’, como só ela sabe fazer. "No meu ‘vestido’ de aniversário", brincou a modelo, que tem tido enorme sucesso com o seu canal do Youtube a dar dicas sobre exercícios físicos e alimentação sadia.