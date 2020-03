Gonçalo Paciência mostra que o leão é o rei da casa

Gonçalo Paciência não tem perdido o bom humor desde que se ‘fechou’ em casa em quarentena voluntária. No Instagram, o avançado do Eintracht Frankfurt tem publicado fotografias hilariantes a mostrar como tem sido o seu quotidiano. Na quarta-feira, vemos o jogador enquadrado por um enorme leão pendurado na parede, para depois, no dia seguinte, vermos que o rei da selva lhe roubou o lugar no sofá. E onde ficou Gonçalo Paciência de castigo? Na parede onde antes estava o leão!