Gonçalo Ramos assume namoro com Margarida Amaral Domingues

Gonçalo Ramos assumiu esta segunda-feira o namoro com Margarida Amaral Domingues, depois de várias publicações nas últimas semanas que indiciavam nesse sentido. O futebolista e a jovem, de 22 anos, fizeram uma publicação conjunta nas respetivas contas pessoais de Instagram que deixou os seguidores contentes.Quando à nova dona do coração do jogador algarvio do Benfica, sabe-se que é licenciada em Comunicação Social e estagia, neste momento, na Sport TV.