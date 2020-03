Gordon Ramsay e David Beckham inseparáveis na estreia do Inter Miami

A estreia do Inter Miami de David Beckham na liga norte-americana de futebol foi tudo menos auspiciosa. Uma derrota por 1-0, contra Los Angeles FC, fez descer à terra uma das equipas que mais curiosidade estão a levantar nesta época futebolística que agora começou, ou não fosse ela liderada pelo antigo internacional inglês. O chef Gordon Ramsay, que chegou a jogar pelo Glasgow Rangers, foi uma das figuras que fizeram questão de estar ao lado de David Beckham e da sua família, no arranque do campeonato, para além de outros famosos como as atrizes Eva Longoria e Nicola Peltz.