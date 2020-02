Uma semana depois de terem conquistado a segunda Super Bowl em mais de 50 anos, os Kansas City Chiefs ainda não pararam de festeja o feito histórico. Agora, o que muitos adeptos do futebol americano desconheciam era a beleza de que é feita Gracie Hunt, filha do dono da equipa. ‘Cheerleader’ na universidade, venceu em 2018 o título de Miss Texas, para agora ter uma vida ativa (e bela) com os Chiefs.