Catalina Murillo tem nos fotógrafos os seus melhores amigos, ao captarem a sua graciosidade e elegância em cenários paradisíacos.





Miss Costa Rica Latina em 2018, e Miss Gold Costa Rica há dois anos, exibe sem pudores as linhas esculturais do seu corpo conseguidas em intensas sessões de ginásio. “Os meus dias são mais felizes quando estou na praia”, brinca a modelo, que não se importava de viver numa cabana com o mar a dois passos para dar uns revigorantes mergulhos.